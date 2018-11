FC Emmen-doelman Kjell Scherpen niet bij Jong Oranje

Kjell Scherpen zit niet bij de definitieve selectie van Jong Oranje. De FC Emmen-keeper zat wel bij de voorselectie, maar bondscoach Erwin van de Looi roept hem niet op.

Erwin van de Looi heeft negen debutanten opgenomen in de selectie van Jong Oranje voor de oefenwedstrijd van volgende week vrijdag tegen Duitsland. Ajacieden Dani de Wit en Kaj Sierhuis, Nathangelo Markelo (Everton), Deyovaisio Zeefuik en Jan Hoekstra van FC Groningen, Tahith Chong (Manchester United), Armando Obispo (PSV), Deroy Duarte (Sparta Rotterdam) en Jay-Roy Grot van VVV-Venlo kregen voor het eerst een uitnodiging.Jong Oranje liep deelname aan het komende Europees kampioenschap mis en richt zich nu op de kwalificatie voor het volgende toernooi. Jong Duitsland wist zich wel voor het EK te kwalificeren.De jeugdteams van Duitsland en Nederland spelen tegen elkaar in Offenbach.Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Maarten Paes (FC Utrecht) en Jan Hoekstra (FC Groningen)Verdediging: Perr Schuurs (Ajax), Tyrell Malacia (Feyenoord), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Nathangelo Markelo (Everton), Armando Obispo (PSV)Middenveld: Deroy Duarte (Sparta Rotterdam), Dani de Wit (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe)Aanval: Kaj Sierhuis (Ajax), Tahith Chong (Manchester United), Donyell Malen (PSV), Justin Kluivert (AS Roma), Jay-Roy Grot (VVV Venlo)