'Toffe agenten' delen boete uit aan bellende Enzo Knol

Vlogger Enzo Knol (25) uit Assen heeft een flinke boete te pakken. De politie betrapte hem, toen hij zijn mobieltje gebruikte tijdens het rijden.

Niet geheel toevallig heeft Knol alles gefilmd. In zijn vlog is te zien hoe de politie hem staande houdt. "Nee joh, dit meen je niet!", reageert de vlogger als de agenten hem stoppen."De reden dat we je aan de kant zetten, is het gebruik van je mobiel achter het stuur. Daar krijg je een bekeuring voor", zegt een agent tegen Knol. "Wat kan ik als verklaring noteren?", vervolgt de politieman. "Oh niks. Het is vrij duidelijk. Er is geen ontkennen aan", antwoordt Knol. Van de andere agent krijgt hij nog een complimentje. "Wel een leuke auto", aldus de politieman.Knol sprak achteraf van 'twee toffe agenten'. De boete voor het gebruiken van een mobiele telefoon achter het stuur is 230 euro. "Het kan gebeuren en het is gewoon stom. Ik had even moeten wachten met bellen. En ik had moeten gaan stilstaan en dan pas bellen. Het is een goeie les."