Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

De vlag kan uit: het weekend is aangebroken en dus zetten we weer een aantal leuke uitgaanstips voor je op een rijtje. Uiteraard is het ook nog Sint Maarten!

Vanavond kun je in Elsloo vanaf 20.00 uur genieten van Regina Forte. Deze groep is ontstaan in het najaar van 2014 vanuit een wens om strijkkwartetten te spelen. Het kwartet bestaat uit vier jonge dames. Het repertoire omvat stukken uit alle muzikale periodes: de barok, de klassieke periode, de romantiek, de 20e en zelfs de 21e eeuw. Muziek van onder meer Händel, Mozart, Schubert, Tsjaikovski en Pärt.Zaterdagavond kun je in Fletcher Hotel Langewold in Roden even helemaal terug in de tijd! De band Mirage bestaat uit vijf uitmuntende muzikanten, die uit liefde voor Fleetwood Mac de koppen bij elkaar gestoken hebben om de gouden hits van toen nieuw leven in te blazen. Het optreden begint om 20.00 uur.Het projectkoor Collegium Vocale Drenthe startte in september 2018 met het tiende Bach-project onder leiding van dirigent Roelof Bosma uit Hoogeveen. In negen repetities worden twee Bachcantates en drie motetten (stukken voor zangers) ingestudeerd. Afsluitend zullen tijdens het lustrumconcert de ingestudeerde stukken ter gehore worden gebracht. Op zaterdag kun je in de Hoofdstraatkerk in Hoogeveen vanaf 20.00 uur genieten van deze mooie Bach-stukken.Wie zaterdag van bluesmuziek wil genieten, moet naar café Rue de la Gare in Emmen. Daar speelt de band Blues Avenue Revisited. De band speelt energieke blues en bluesrock. Nummers van bekende en minder bekende artiesten krijgen een eigen draai. Blues Avenue Revisited creëert daarmee een eigen sound. Rauw en 'onder uit de kast'. Aanvang: 23.00 uur.In Coevorden kun je dit hele weekend genieten van een grote najaarskermis. De leuke attracties en kraampjes met lekkernijen staan op de Markt. Om 14.00 uur gaat er van alles open.Op zondag kunnen kinderen in Assen heerlijk genieten van een speciale voorstelling in de Nieuwe Kolk. Theatergroep Meneer Monster speelt het kinderboek 'De Gruffalo'. Hierin houdt een kleine muis zich de andere dieren van het lijf door een Gruffalo te verzinnen, een griezelbeest met oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse stekels van zijn staart tot zijn kop. Maar dan staat de muis ineens oog in oog met zijn eigen verzinsel. De voorstelling begint om 13.00 uur.Zondagmiddag kun je even lekker door het bos dralen met hele gezin. Een gids van Staatsbosbeheer neemt gezinnen mee op pad en laat allerlei wetenswaardigheden zien van het bos. Door het jaar heen zijn er verschillende thema’s, afhankelijk van het seizoen. De wandeling begint om 12.00 uur bij Buitencentrum Boomkroonpad. Meer informatie via de website