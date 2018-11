Het Bargerveen: een uniek stukje hoogveen in Nederland

Feest bij Staatsbosbeheer. Het Bargerveen is vijftig jaar in handen van de natuurorganisatie. Maar het gebied bestaat natuurlijk al veel langer. Een stukje geschiedenis.

Nieuwe toekomst voor de lange zonnedauw dankzij een kweekkas

Het Bargerveen was ooit onderdeel van het Bourtangermoeras: een groot hoogveengebied in Groningen, Drenthe en Duitsland. Het gebied ontstond zo'n 5000 jaar voor Christus, al werd het al eerder bewoond door - waarschijnlijk - rondtrekkende Nomaden.Het gebied werd al vroeg gebruikt voor het steken van turf. Eerst aan de randen, als brandstof voor de bewoners die er toen leefden, later ook voor kloosters van Aduard en Yesse in Duitsland.Vanaf de 16de eeuw kwam de grootschalige turfwinning op gang. De turf uit het Bourtangermoeras ging vooral naar Groningen, dat veel brandstof nodig had. Ook werd het gebied in die tijd droger gemaakt voor de landbouw, onder andere om rogge te verbouwen.Inmiddels is het Bargerveen een uniek stukje hoogveen. Ooit was niet alleen een groot deel van Drenthe, maar een groot deel van Nederland bedekt met dit hoogveen. Door de turfwinning is bijna alles afgegraven. Toch is er in Drenthe een snippertje overgebleven. De belangrijkste oorzaak is het overgaan van steenkool op turf.Nadat de turfwinning ophield, kwam het gebied in 1968 in handen van Staatsbosbeheer. De natuurbeheerorganisatie begon toen weer met het vernatten van het gebied, zodat het laatste stukje hoogveen bewaard blijft. Door de groei van veenmos vindt er in het gebied weer vervening plaats, dat weer goed is voor bijzondere planten als de lange zonnedauw.Maar niet alleen de lange zonnedauw is een plant die in het natuurgebied voor komt. Ook zie je er orchissen en de gewone addertong. Daarnaast leven er in het gebied zo'n 300 vogelsoorten, 40 soorten libellen, 30 soorten dagvlinders en bijna 900 nachtvlindersoorten. Je komt er zelfs adders en levendbarende hagedissen tegen.