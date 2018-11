Twee mannen aangehouden voor overval op winkel in Nieuw-Amsterdam

Voor de overval op een filiaal van het Kruidvat afgelopen woensdag in Nieuw-

Amsterdam zijn twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 21-jarige man uit Apeldoorn en een 30-jarige man uit Nieuw-Amsterdam.De man uit Apeldoorn liep woensdag de winkel binnen met een mes en bedreigde het personeel. Vervolgens sloeg hij rennend op de vlucht. Wat hij heeft buitgemaakt is niet bekend. De man is vandaag in zijn woonplaats aangehouden en zit nog vast.De man uit Nieuw-Amsterdam is gisteren aangehouden. Hij was niet bij de overval aanwezig, maar wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval. Hij is vandaag op vrije voeten gekomen en is nog verdachte in de zaak.