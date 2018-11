Ondernemen in Drenthe: VMBO en bedrijfsleven zetten in op techniekonderwijs in Emmen

VMBO scholen en het bedrijfsleven in Emmen pakken samen het techniekonderwijs op. De vier VMBO-scholen hebben een plan gemaakt om de komende jaren nieuwe vakmensen op te leiden.

"Ik hoorde laatst dat er op dit moment zo'n 1200 vacatures zijn voor techneuten in Drenthe. Daar moeten we wat aan doen", vertelt Rolf Mulder in het TV Drenthe programma 'Ondernemen in Drenthe'. Mulder is directeur van het Hondsrug College in Emmen.Deze week hebben onderwijsinstellingen samen met het bedrijfsleven afspraken gemaakt over hoe ze het gaan aanpakken. Vanuit de overheid krijgen ze een bedrag van zo'n vier ton voor het project. De scholen investeren in techniekonderwijs en het bedrijfsleven zorgt in ieder geval voor stageplaatsen.Jelle Dokter is eigenaar van Dokter Schoonmaakorganisatie in Emmen. Samen met zijn vrouw en kinderen leidt hij het bedrijf. Er werken zo'n 900 mensen in de schoonmaak van bedrijfspanden, machines en bij mensen thuis.Ze zijn in dienst bij Dokter. Dat is bij veel schoonmaakbedrijven niet het geval. "Wij hebben een verloop in het personeel van ruim één procent. Dat is landelijk al snel 35 procent." Volgens Dokter gaat het in zijn branche niet alleen om de diploma's, maar om het arbeidsethos.Voor Rudith Backers van WAUW Effect uit Emmen is het een sport om bedrijfsbijeenkomsten zo goed mogelijk te organiseren. Vooral de sfeer is belangrijk. Dat kan zelfs met een feestmuts en feestneus.Backers:"We hebben een keer een bijeenkomst gehad waarbij een feestje werd gevierd. Onder de stoel van de bezoekers deden we een tasje met van alles en nog wat. Een feestneus bijvoorbeeld. Samen hebben ze lang zal ze leven gezongen. Dat blijft ze bij."Volgens Backers moet een bijeenkomst blijven hangen en niet zijn vergeten na een paar dagen. In Ondernemen in Drenthe vertelt ze er meer over.Ondernemen in Drenthe is er na het regionale nieuws. Of online: