Gemeenteraad Meppel stemt in met bezuinigen in de zorg; uitvoering niet duidelijk

De gemeenteraad van Meppel heeft ingestemd met de bezuinigingen in de zorg. Dat was onvermijdelijk, omdat zo ongeveer de helft van de Meppeler begroting op gaat aan zorg. En er is een oplopend miljoenentekort.

Maar de raad is nog niet uitgesproken over hoe er precies bezuinigd moet worden en wat de gevolgen daarvan zijn voor de zorg.Daarover wil de gemeenteraad binnenkort inhoudelijk verder praten. Dat kon namelijk niet voor de behandeling van de Begroting 2019, de tijd was te kort. Het Interventieplan voor de zorg is amper twee weken klaar. Meppel kampt net als andere Drentse gemeenten met oplopende miljoenentekorten in de zorg . Dat komt door de gestegen zorgvraag en te weinig geld dat de gemeenten van het Rijk krijgen om alle zorgtaken uit te voeren.SP en PvdA hadden zelfs een motie klaar liggen waarin werd geëist dat voor de kerst B&W complete duidelijkheid zouden geven hoe de bezuiniging van bijna drie ton in 2019 en daarna jaarlijks zeven ton de zorg gaat raken. Maar die motie was kansloos.Maar ook andere partijen in de raad hebben vragen of twijfels. Fractievoorzitter Elizabeth Bakkenes van collegepartij SterkMeppel: "Het Interventieplan is mooi plan, maar is maar zeer de vraag of het voldoende gaat bijdragen aan de oplopende tekorten".Die waarschuwing het staat ook te lezen in het plan zelf. Veel bezuinigings-ideeën zullen waarschijnlijk wel effect op leveren. Maar het is de vraag hoeveel. En wanneer. Dat geeft zorg-wethouder Henk ten Hulscher ook aan. Dat komt onder meer omdat er weinig inzicht is in hoeveel de zorgvraag nog toeneemt en een aantal zorgtaken een open-einde regeling kent, zoals de WMO. Dat wil zeggen de gemeente kan geen nee zeggen als iemand met een terechte zorgvraag aanklopt.Het Interventieplan geeft ook suggesties waarvan nog niet duidelijk is hoeveel het oplevert. Suggesties die allemaal tot doel hebben zoveel mogelijk zorg in de benen te houden terwijl het wel goedkoper moet. Bijvoorbeeld door mensen die zorg nodig hebben eerder in beeld te krijgen zodat ze niet later met een zwaardere en dus duurdere zorgvraag aankloppen. En veel meer inzetten op preventie, dat kost ook een onbekende hoeveelheid geld maar is goedkoper dan het leveren van zorg is de gedachte.In het plan staan ook hardere maatregelen, zoals het instellen van budgetplafonds en het drastisch verminderen van het aantal zorgaanbieders. De raad mag daar ook een keuze in maken, maar dat is niet het eerste waar Ten Hulscher op inzet, omdat dat soort maatregelen strijdig zijn met de uitgangspunten en grondregels hoe Meppel de zorg wil uitvoeren.Budgetplafonds gaan leiden tot wachtlijsten en minder zorgaanbieders beperkt de keuzevrijheid maar ook de noodzaak tot concurrentie waardoor het inkopen van zorg weer duurder kan worden voor de gemeente.Waarschijnlijk praat de raadscommissie in december over het Interventieplan voor de zorg. Ten Hulscher mag van de raad alvast aan de slag om de inkoop van jeugdzorg anders te regelen. In Zuid-Drenthe hebben de gemeenten bij die inkoop met elkaar een solidariteit-afspraak.Gemeenten die klem komen te zitten worden geholpen door buurtgemeenten. Maar dat pakt voor Meppel financieel nadelig uit, dus daar wil Meppel vanaf. In Noord-Drenthe is die solidariteit al afgeschaft