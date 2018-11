'Burgers, doe mee met invullen coalitieakkoord'

De gemeente Midden-Drenthe heeft aangegeven het coalitieakkoord op hoofdlijnen met haar burgers te willen invullen. Bij de begrotingsraadsvergadering waren de meeste partijen het daarom eens dat het belang van een goede communicatie tussen de gemeente en haar inwoners hoog op de agenda moet komen te staan.

Joop Kramer van de coalitiepartij PvdA: "Ieder jaar vraagt de PvdA aandacht voor communicatie en daarbij horen aandachtspunten: Kom afspraken na, informeer over tijdplanning. Geef op tijd antwoord op vragen en brieven. Het kan niet zo zijn dat een bewoner na anderhalf jaar nog niets heeft gehoord. Zeg ook duidelijk als iets niet kan. College, ik zit hier bovenop."De gemeente Midden-Drenthe is in verschillende vormen bezig met plannen over hoe de inwoners van de gemeente het beste kunnen worden betrokken. Zo werd bij de raadsvergadering van vorige week het project 'democrazy' aangekondigd waarin in een werkgroep op zoek gaat naar de hoogst mogelijke vorm van participatie. Op het plan reageerde de raad erg positief. Al waren er ook kanttekeningen: "Het is jammer dat wanneer juist de raad een besluit neemt over burgerparticipatie, dat dit gaat zonder een inspraakmogelijkheid van de inwoners," zei Harma van der Roest van D66.Het CDA wil de communicatie in de toekomst meer invullen zoals bij de werkconferentie van het Dorpenoverleg, waar gemeenteraadsleden door de kleine dorpen in de gemeente Midden-Drenthe werden uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. "Ik denk zeker dat de werkconferentie van het Dorpenoverleg als voorbeeld kan dienen voor als je in gesprek gaat met ondernemers of met agrariërs in verschillende dorpen. Dan denk ik dat je dit soort rond-de-tafel-gesprekken zeer zeker moet houden voordat je met nieuw beleid begint. Iedereen heeft zijn eigen mening en zijn eigen inzicht en door met elkaar, met de dorpen in gesprek te gaan, komt dat naar voren en kunnen we voor elk dorp apart beleid uitstippelen waar behoefte aan is."Ondanks dat communicatie als belangrijk aandachtspunt wordt beschouwd hoeft volgens Louissen er niet meer geld voor worden vrijgemaakt. "Totaal gezien is daar denk ik op dit moment wel genoeg geld voor. Alleen moeten we erop verdacht zijn dat zodra we hier in de raad iets bedenken, dat we niet te ver gaan denken, maar dat we direct in gesprek gaan met onze inwoners en met de partijen die het aangaat."De beleidsarme begroting werd gisteravond unaniem aangenomen.