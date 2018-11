Wordt het mysterie rond Willeke Dost opgelost?

De politie begint morgenvroeg met graven naar de vermiste Willeke Dost uit Koekange. Het meisje verdween in 1992 uit de boerderij van haar pleegouders.

Amateurspeurders Ab Bruintjes en Jan Huzen zetten de politie onder druk om te gaan graven op een verdachte plek in een weiland aan de Koekangerdwarsdijk in Koekange. Het Openbaar Ministerie en de politie gingen woensdagavond overstag De mysterieuze verdwijning houdt de gemoederen al bijna 27 jaar bezig. Talloze onderzoeken leidden niet tot opheldering van de zaak. Nooit werd meer iets van Willeke vernomen.De 15-jarige Willeke Dost verdwijnt in de nacht van 14 op 15 januari 1992 uit de boerderij van haar pleegouders in Koekange. Samen met het meisje verdwijnen haar fiets, een onderbroek, bh, rugtas en de donker blauwe jas van haar pleegbroer Bart. Ook de foto van haar overleden moeder is weg. Haar portemonnee en treinabonnement blijven achter op haar kamer.Willeke wordt geboren op 26 november 1976. Het leven zit haar totaal niet mee. Op Tweede Kerstdag 1977 krijgt het meisje de eerste klap in haar jonge leven te verwerken. In een flauwe bocht op de Mondenweg bij 1e Exloërmond botst de auto van haar ouders frontaal op een tegenligger. Haar vader en moeder zijn op slag dood. Willeke zit niet in de auto, omdat ze bij familie is en blijft daarom ongedeerd.Ze wordt opgevangen door haar oma van vaderskant, niet veel later komt ze terecht bij familie van haar moeder. Deskundigen willen dat het meisje naar een pleeggezin gaat, maar daar kan ze moeilijk aarden.In 1987 komt Willeke bij de familie Mulders in Koekange terecht. Het gezin bestaat uit pleegvader Piet, pleegmoeder Herna, twee pleegbroers en een pleegzus. "Willeke verlangde erg naar een vader en moeder", vertelde pleegmoeder Herna jaren geleden aan RTV Drenthe. "Ze las vaak boeken over kinderen die net zo ongelukkig waren als zijzelf."Twee dagen na de verdwijning van Willeke roept de politie de hulp in van het publiek, omdat niemand de tiener heeft gezien. "Inmiddels zijn door politie alle plaatsen gecontroleerd waar het meisje mogelijk zou kunnen verblijven ", meldt Radio Drenthe op vrijdagochtend 17 januari 1992.Een team van acht rechercheurs gaat met de zaak aan de slag, maar het onderzoek leidt tot niets. Op 23 april 1992 wordt de zaak gesloten, omdat er "op dit moment geen opsporingsmogelijkheden meer zijn die naar de verblijfplaats van Willke Dost kunnen leiden", zegt rechercheur Rein van der Veen destijds.De politie krijgt in totaal veertig tips binnen over de zaak. "Het geeft een gefrustreerd gevoel. Iedereen heeft er veel energie ingestoken maar het heeft niet tot een oplossing geleid", aldus Van der Veen.De zaak Willeke Dost blijft de gemoederen bezig houden. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries komt in 1996 met een onthulling. Crimineel Wim S. uit Geldrop zou volgens een mede-gedetineerde elf vrouwen hebben vermoord, onder wie de meisjes Willeke Dost en Andrea Luten uit Ruinen. De politie ziet geen reden om de zaak te heropenen. Andrea Luten blijkt vermoord door Henk F. uit Hoogeveen, zo blijkt jaren later.De zaak Willeke Dost wordt in 2004 opnieuw onderzocht door het Landelijk Team Kindermoord (LTK). De televisieprogramma's Opsporing Verzocht en TROS Vermist besteden aandacht aan de zaak. Justitie looft een beloning van 20.000 euro uit voor de gouden tip.De uitzendingen leveren tientallen tips op. Een kijker zegt dat hij Willeke heeft gezien op een camping. Hij herkent haar van een verouderingsfoto die de politie heeft laten maken. De jonge vrouw zou deel uitmaken van een sekte. De informatie leidt uiteindelijk tot niets.TROS Vermist suggereert drie jaar later dat Willeke mogelijk zwanger was toen ze verdween. De tiener zou ook worden begluurd door haar pleegfamilie als ze onder de douche stond. De pleegouders doen dat af als verzinsels van de tiener.De politie en het Openbaar Ministerie pakken de zaak weer op in 2009. Oud-rechercheur Dick Gosewehr uit Vledder stelt dat de verdwijning als moordzaak moet worden opgepakt. Gosewehr bekeek in 2004 de vermissingszaak als cold case. Hij concludeerde toen al dat er waarschijnlijk sprake was van een ernstig misdrijf. Maar met zijn bevindingen werd niets gedaan.Op 7 juni 2010 komt de politie opnieuw in actie. Pleegmoeder Herna en pleegbroer Bart worden opgepakt. De boerderij waaruit Willeke verdween wordt onderzocht. Vloeren worden weggebroken en ook een groot deel van het land achter het pand wordt afgegraven. De pleegfamilie blijft elke betrokkenheid bij de verdwijning ontkennen. Herna en Bart worden weer vrijgelaten, ze worden niet langer verdacht.