Assen krijgt toch ijsbaan(tje) Assen krijgt kleine ijsbaan (archieffoto RTV Drenthe) De activiteiten worden georganiseerd door de stichting WintersAssen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

In navolging van Emmen en Groningen krijgt ook Assen rond de kerst een kleine overdekte ijsbaan in het centrum van de stad. Op het Koopmansplein wordt een ijsvloer van 20 bij 17 meter neergelegd.

Geschreven door Jeroen Willems

"Het giet deur! En daar zijn we hartstikke blij mee", zegt Martin Veenhuizen van Stichting WintersAssen. "We gaan echt reuring veroorzaken in de binnenstad. We gaan bijvoorbeeld schoolschaatsen, ice-biken en curlen."



Clubavond

Ook in het weekend en in de avonduren zijn er activiteiten op en rond de ijsbaan. Tessa de Wilde organiseert op de zaterdagen bijvoorbeeld een clubavond voor jongeren. Vanaf 19.00 uur kan er gefeest worden, maar wel met schaatsen aan. "De jongeren zijn een beetje in de steek gelaten in Assen. Er zijn verschillende cafés gesloten en dus gaan we een feestje voor hun organiseren", aldus De Wilde.



Andere activiteiten

Rondom de ijsbaan valt nog veel meer te beleven:



14 december Lichtjesparade

21 t/m 24 december Dickensmarkt

25 december, kerstdienst op Koopmansplein door stadspredikant Bert Altena



De Stichting WintersAssen werkt met een begroting van honderdduizend euro. 45.000 krijgt de stichting van de gemeente. "De rest komt van sponsoring en bezoekers. We willen dit voor meer jaren doen dus we hopen op veel bezoekers", zegt Nicole Landsbergen van de stichting.



Vrijwilligers gezocht

De organisatie is nog wel op zoek naar vrijwilligers. Honderd in totaal. "Het gaat om mensen die kunnen helpen op de ijsbaan of bij een activiteit. Of een keer iets opbouwen of afbreken. En dat kunnen bijvoorbeeld ook clubs zijn die wat bij willen verdienen. We hopen op veel bijval van Assen", aldus Veenhuizen



De ijsbaan wordt direct na Sinterklaas aangelegd. Vanaf 8 december is de ijsbaan open voor het publiek. De baan blijft een kleine maand liggen, tot 6 januari.