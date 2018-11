Jelle ten Rouwelaar: Juist bij FC Emmen kan Kjell Scherpen leren

VOETBAL - Morgen keert Jelle ten Rouwelaar weer een keer voor heel even terug bij de club waar het voor hem allemaal begon: bij FC Emmen. Hij doet dat als keepers-en assistenttrainer van NAC Breda.

Achteraf ben ik wat te snel naar PSV gegaan. Ik had het wat geleidelijker moeten doen, met een tussenstap. Jelle ten Rouwelaar, oud-doelman FC Emmen en tegenwoordig keeperstrainer van NAC

Ik vind het fantastisch dat Kjell Scherpen bij FC Emmen speelt en dat hij ondanks een paar mindere beurten blijft staan. Juist bij Emmen mag hij fouten maken. Hij vertegenwoordigt wel kapitaal voor de club. Jelle ten Rouwelaar, oud-doelman van FC Emmen over Kjell Scherpen

Ik wil de beste keeperstrainer van Nederland worden. Bij PSV? PSV is in ieder geval een geweldige club én ook nog eens op een ideale afstand qua reistijd. Jelle ten Rouwelaar over zijn toekomst

"We zijn er helaas in de afgelopen jaren al vaker geweest omdat we vier jaar geleden degradeerden en twee jaar in de Jupiler League speelden, maar ik vind het leuk om ernaar toe te gaan. Helemaal nu. Ik vind het fantastisch, ook voor de regio, dat het Emmen eindelijk gelukt is om te promoveren."De inmiddels 37-jarige Fries verloor Emmen sinds zijn vertrek naar PSV in 2002 nooit uit het oog. "Toch mis ik Drenthe niet hoor, zo eerlijk ben ik wel. We hebben nog wel ons huis in Schoonebeek en mijn schoonmoeder woont op Erica en er wonen natuurlijk nog wel genoeg kennissen van ons, maar hier hebben we nu alles. Onze kinderen zijn hier geboren en we hebben hier veel vrienden en familie."Bij NAC behoort hij inmiddels tot het meubilair. Hij streek er neer na een toch wel grillige carrière die liep via FC Emmen, PSV, FC Groningen, FC Twente, PEC Zwolle en Austria Wien. Een periode met pieken en dalen, al speelde hij wel lange tijd voor Jong Oranje en werd hij opgeroepen voor het Nederlands elftal. "Achteraf ben ik te vroeg naar PSV gegaan. Ik had het wat geleidelijker moeten doen, met een tussenstap." Sinds 2007 staat hij onder contract bij de club uit Breda. Hij keepte bij NAC twee records uit de boeken (aantal minuten zonder tegentreffer en het aantal duels achtereen in de hoofdmacht, namelijk 280 duels). In 2016 tekende hij een vijfjarig contract als keeperstrainer van NAC.Ten Rouwelaar debuteerde op zijn 19e in de hoofdmacht van Emmen en dus zou je met een beetje inlevingsvermogen de situatie van Kjell Scherpen nu kunnen vergelijken met die van de Fries zo'n 18 jaar geleden. "Nee, het is totaal niet te vergelijken. Hij speelt in de eredivisie en ik in de tweede divisie. Bovendien wordt er veel meer over wedstrijden gesproken. Er zijn meer tv-programma's over voetbal en daarnaast spelen social media nu een veel grotere rol."De trainer van NAC-keepers Benjamin van Leer en Theo Zwarthoed vindt het fantastisch dat Scherpen bij FC Emmen keept en ondanks een aantal mindere beurten en stevige kritiek blijft staan. "Juist bij een club als FC Emmen kan hij leren. De druk van buitenaf is daar toch minder groot en het is nu eenmaal zo dat de ontwikkeling gepaard gaat met fouten. Dat moet je incalculeren. Door zijn ontwikkeling en dus ook zijn fouten staat er wellicht over twee jaar een topkeeper, want kwaliteiten heeft hij gewoon. Daarnaast vertegenwoordigt hij het kapitaal van de club."Over zijn eigen loopbaan is Ten Rouwelaar, net zoals in de tijd toen hij nog speler was, heel duidelijk. "Ik wil de beste van Nederland worden in mijn vak." Op dit moment is hij bezig aan zijn derde jaar als keeperstrainer van NAC en datzelfde werk doet hij bij Oranje Onder 20. "En ondanks dat ik me enorm verweven voel met NAC zal mijn doelstelling niet hand in hand gaan met deze club. Ik hoop dan ooit ook nog eens een stap hogerop te maken. Bij PSV, omdat het daar als speler niet is geworden wat ik wilde? PSV zou een geweldige optie zijn, een topclub en ook nog eens op een ideale afstand qua reistijd."