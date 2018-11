Schade door wolven mag volledig worden vergoed

Boeren die schade lijden door beschermde dieren, zoals wolven, mogen daarvoor volledig worden vergoed door de overheid.

Voorheen was dat 80 procent, maar de Europese Commissie heeft besloten dat volledige compensatie niet langer wordt gezien als staatssteun.Ook investeringen die boeren doen om schade te voorkomen, in bijvoorbeeld afrasteringen, schrikdraad en waakhonden, mogen voor het volle pond worden gecompenseerd. Daarnaast mogen lidstaten de medische kosten vergoeden voor bijvoorbeeld schapen die zijn gebeten. Dat geldt ook voor de kosten van zoekacties naar vermiste dieren na een aanval door een beschermd roofdier.Overheden mogen dus bepalen of alle schade wordt vergoed. Voor een deel van het vergoede bedrag kunnen EU-landen een beroep doen op Europese fondsen. In Nederland zijn de provincies bezig met een wolvenplan. Daarin wordt wel onderscheid gemaakt tussen de schade die wordt aangebracht tussen een zwervende wolf en een wolf die zich ergens heeft gevestigd.