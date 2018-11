Deel dit artikel:













'Zorg voor het Noorden' moet zorgpersoneel in het Noorden houden Ook het Scheper Ziekenhuis doet mee aan 'Zorg voor het Noorden' (foto: Scheper Ziekenhuis)

Ziekenhuizen en ambulancediensten in het Noorden gaan samenwerken om in de toekomst goed opgeleid zorgpersoneel te werven en te behouden.

In Drenthe doen ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen, het Scheper Ziekenhuis in Emmen en het Wilhelminaziekenhuis in Assen mee met 'Zorg voor het Noorden'.



De samenwerking moet zorgprofessionals nieuwe baankansen en opleidingsplekken opleveren. Op dit moment is er bijvoorbeeld een gezamenlijke opleiding voor anesthesiemedewerkers en wordt er gewerkt aan een gezamenlijke opleiding voor kinderverpleegkundigen.



Ervaring

Tijdens de opleiding kunnen de zorgverleners ervaring op doen bij verschillende ziekenhuizen, zodat ze beter kunnen inschatten wat goed bij hen past. Hierdoor kunnen zorgmedewerkers werk vinden dat goed aansluit bij ambities en de opleiding.



Convenant

De afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst. Zo worden er volgend jaar minimaal 310 medewerkers opgeleid in schaarse beroepen en 39 medewerkers voor de ambulancediensten.