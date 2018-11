Geen Bannink en Pedersen tegen NAC: Alle ogen gericht op captain Jansen

VOETBAL - In aanloop naar de kraker van morgenavond in De Oude Meerdijk tussen FC Emmen en NAC hebben beide clubs de nodige problemen. NAC-trainer Mitchell van der Gaag zal moeten puzzelen op het middenveld omdat vaste waarden Luka Ilic en Anouar Kali ontbreken, terwijl Dick Lukkien het moet stellen zonder Alexander Bannink. De aanvallende middenvelder raakte woensdag op de training geblesseerd.

Voor die druk loop ik niet weg en die leg ik mezelf ook op, maar er zijn meer spelers die het verschil kunnen maken. Anco Jansen, de aanvoerder van FC Emmen voelt de druk op zijn schouders tegen NAC

Hij speelt pas net en het moet allemaal nog wennen. Natuurlijk is daar weinig tijd voor, maar ik heb vertrouwen dat het goedkomt. Ook tegen NAC. Anco Jansen, over de samenwerking met Jafar Arias

Toch is het gevoel bij beide teams, ondanks de afwezigheid van de vaste waarden, over het algemeen positief. NAC draait na een zwakke seizoenstart steeds beter. Het speelde in de laatste drie duels twee keer gelijk en wist de laatste wedstrijd, thuis tegen Heracles te winnen en Emmen tankte vorige week vertrouwen in en tegen Heerenveen. De late gelijkmaker van Reuven Niemeijer zorgde voor opluchting, al had het elftal van Lukkien op basis van de eerste helft een zege verdiend.Bovendien was de goal van Heerenveen te voorkomen en had Emmen misschien wel voor het eerst dit seizoen de nul kunnen houden. En dat was voor een groot deel te danken aan het 'systeem'. Een woord waaraan Lukkien geen waarde hecht, maar feit blijft dat het opstellen van een extra centrale verdediger een prima zet bleek in het Abe Lenstra Stadion. De oefenmeester wilde in aanloop naar de degradatiekraker niets kwijt over zijn opstelling en ook niet over de manier van spelen, toch wijst alles erop dat Tim Siekman net als in Friesland ook tegen NAC zal starten. "Ik had er in ieder geval wel een goed gevoel over", aldus Siekman. "Ik zie ook niet in waarom we niet zo kunnen spelen tegen NAC thuis. Ja, ze zullen misschien meer de bal aan ons laten. Meer dan Heerenveen deed, maar het was ook weer niet zo dat we de kansen vorige week kregen door de bal maar lukraak naar voren te schieten. Ook met een extra verdediger kunnen we voetballend bij de goal van de tegenstander komen."Bij de thuisclub zullen, door de afwezigheid van Nicklas Pedersen en Alexander Bannink, weer alle ogen gericht zijn op Anco Jansen. De aanvoerder is weer fit nadat hij vorige week in Heerenveen ontbrak. Jansen beseft dat hij de sleutel kan en misschien ook wel moet zijn voor de eerste thuisoverwinning. "Voor die druk loop ik niet weg en die leg ik mezelf ook wel op al zijn er meer spelers die het verschil kunnen maken hoor." Het scoren en in thuisduels ook het creëren van kansen moet beter, beseft ook Jansen. "Zoals in het duel tegen VVV lag het aan de afstemming en de concentratie. Als dat tegen NAC goed is, dan heb ik er wel vertrouwen in."Belangrijk voor Jansen is ook de rol van Jafar Arias. De captain van Emmen komt in zijn kracht als de spits vaak aanspeelbaar is, in de voeten voor de combinatie maar ook achter de verdediging voor een steekballetje. De kracht van de combinatie Jansen-Arias is nog niet top geweest. "Maar dat is niet geheel onlogisch. Hij speelt pas net een aantal duels. Het moet wennen, al besef ik dat die tijd er niet is in de eredivisie. Door veel met elkaar te praten en veel situaties te trainen moet dat steeds beter gaan. Of een goal van hem daarbij zal helpen? Ik ben daar niet zo van. Belangrijk is dat we er allemaal in blijven geloven, alleen dan komt er succes. Ik heb ik in ieder geval veel vertrouwen in een goede afloop tegen NAC."In de onderlinge confrontaties tussen FC Emmen en NAC in Drenthe is de balans in het voordeel van de thuisclub. Sinds de toetreding tot het betaalde voetbal van FC Emmen in 1985 verloor NAC er viermaal en keerde het zeven keer met een punt terug. Het won welgeteld een keer op sportpark Meerdijk. Bij dat treffen, net na de eeuwwisseling stond Jelle ten Rouwelaar onder de lat bij FC Emmen. Earnest Stewart en Regilio Simons tekenden voor de doelpunten voor de gasten.FC Emmen - NAC is morgen live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint iets na 18.00 uur en de wedstrijd om 18.30 uur.