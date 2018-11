Deel dit artikel:













Assenaar vindt slang in schuurtje Mist u een slang? (foto: archief RTV Drenthe)

Dat was even schrikken vandaag voor een bewoner van de Asser wijk Kloosterveen. In zijn schuur trof hij namelijk een slang aan.





De slang van ongeveer anderhalve meter lang had zich in de schuur verstopt en was onderkoeld. De Dierenambulance Noord en Midden Drenthe heeft het dier meegenomen om aan te sterken en is op zoek naar de eigenaar. Vannacht slaapt de slang bij een medewerker van de Dierambulance en morgen gaat ie naar de opvang. Mocht u een slang missen, dan kunt u bellen met 088-8113360.Om wat voor slang het precies gaat kan de Dierenambulance niet zeggen, om te voorkomen dat andere belangstellenden zeggen de eigenaar te zijn. Er is daarom ook geen foto verspreid.