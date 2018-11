Deel dit artikel:













Miedema scoort en zet met Oranje grote stap richting WK na ruime zege Vreugde bij de Oranje leeuwinnen (foto: ANP/Koen van Weel)

VOETBAL - De Nederlandse voetbalsters hebben het eerste duel met Zwitserland in de finale van de play-offs om een WK-ticket met ruime cijfers gewonnen.

Vivianne Miedema uit Hoogeveen scoorde het derde doelpunt in de 3-0 overwinning in de uitverkochte Galgenwaard in Utrecht. Ze stond vandaag weer in de basis in de spits nadat ze de vorige twee wedstrijden op de bank plaats moest nemen. "Ik ben in vorm en dat heb ik laten zien. De eerste echte kans die ik kreeg ging erin'', zei Miedema na het duel. Miedema scoort bij Arsenal aan de lopende band, maar tegen de stugge Zwitsers werd ze amper in stelling gebracht.



Sherida Spitse opende kort na rust de score in Utrecht uit een vrije trap. Lieke Martens tekende twintig minuten voor tijd voor de tweede treffer en Miedema schoot de 3-0 binnen, na een sterke actie van invalster Lineth Beerensteyn. "De eerste helft speelden we onrustig en kregen geen uitgespeelde kansen. Het hielp dat we na rust snel op 1-0 kwamen. Dat voetbalde makkelijker. Ik heb gedaan wat ik kon en dankzij die drie goals hebben we een heel goede uitgangspositie.," aldus Miedema.



Bij de return dinsdag in Schaffhausen kan Oranje zich voor de tweede keer op rij plaatsen voor het WK. Het WK is komende zomer in Frankrijk.