Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kijk nu live: Pakt ACV eerste periodetitel? [afgelopen] Pakt ACV vanmiddag de eerste periodetitel?

VOETBAL - ACV begon het seizoen nog wat wisselvallig, maar in de laatste zes duels pakte de Asser club 16 punten, waardoor vanmiddag de eerste periodetitel kan worden binnengesleept bij een overwinning in het thuisduel tegen Genemuiden.

ACV staat op dit moment tweede in de hoofdklasse B, met 20 punten uit 9 duels. Koploper Urk heeft twee punten meer uit 10 wedstrijden. Genemuiden staat op 14 punten uit 9 duels. Topschutter van de club is oud-FC Emmen speler Omar Kavak (8 goals). Ezra Schrijver (foto) is de meest scorende speler van ACV. De aanvaller scoorde tot nu toe vijf keer.