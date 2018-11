Deel dit artikel:













Automobilist gewond bij ongeluk in Coevorden De automobilist botste tegen een boom (foto: Van Oost Media)

In Coevorden is vanmorgen een automobilist gewond geraakt bij een botsing tegen een boom. Het ongeluk gebeurde op de Nieuwe Dijk.

Vanwege de ernst van het ongeluk werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Over de verwondingen van de automobilist is niets bekend. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.