Brandschade bij glasmuseum Nieuw-Buinen lijkt mee te vallen

De schade bij het glasmuseum in Nieuw-Buinen lijkt mee te vallen, na de brand van gisternacht.

"De brandweer heeft het gebouw geïnspecteerd en daarna mochten we even naar binnen. Tot onze grote vreugde is er heel veel bewaard gebleven", vertelt een opgeluchte Jacco Pranger van de historische vereniging in Nieuw-Buinen.Er is wel wat rookschade, volgens Pranger. In het pand zijn onder meer machines, glasvoorwerpen en bouwtekeningen. "We hebben geluk gehad dat de verschillende ruimtes waren afgesloten. Daardoor kon het vuur zich niet snel verder verspreiden."De brand is waarschijnlijk ontstaan in een keukencomplex van de gymnastiekvereniging, die in hetzelfde pand zit. "Daar lijkt alles compleet te zijn uitgebrand. Dus de spullen van de gymnastiekvereniging zijn allemaal verloren gegaan denk ik", zegt Pranger.Het gebouw is verzegeld, komende week moet de definitieve schade worden opgenomen.De brand brak in de nacht van donderdag op vrijdag rond half één uit in multifunctioneel centrum 't Aailand. Na het blussen, laaide het vuur in de ochtend opnieuw op. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.