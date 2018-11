Jonge kinderen natgespoten met waterpistool en gefilmd: politie is extra alert

Kinderen in Assen, Gieten en Rolde zijn afgelopen week meerdere keren lastiggevallen door onbekenden.

Ze worden vanuit een rijdende auto natgespoten met een waterpistool en gefilmd. Wie erachter zitten, is nog niet bekend.De onbekenden sloegen woensdag en vrijdag toe bij leerlingen van de Jan Thiesschool in Rolde. "De kinderen schrikken er enorm van. Eentje is zelfs van de fiets gevallen. Toen hebben we contact gezocht met de politie. Het bleek ook al in Assen en Gieten te zijn gebeurd", vertelt directeur Henk Norbart van de basisschool in Rolde. De politie is op de school langs geweest en agenten hebben met leerlingen gesproken."Het zal wel een nieuwe hobby zijn, ze verzinnen steeds gekkere dingen", aldus de directeur. Volgens hem kunnen de kinderen wel heel duidelijke signalementen geven en weten ze ook goed te vertellen in wat voor auto de 'waterspuiters' rondrijden. Het zou gaan om 'jeugdige figuren'.De Jan Thiesschool heeft ouders via een brief op de hoogte gebracht en schrijft daarin onder meer: "Afgelopen woensdag en ook vrijdagmiddag hebben onbekenden een aantal kinderen, die op weg naar school waren, op ongepaste wijze bejegend. Uit een rijdende auto werden diverse leerlingen natgespoten met een waterpistool, terwijl dit werd gefilmd. Dit heeft grote indruk op hen gemaakt.""De politie heeft toegezegd de komende tijd een extra oogje in het zeil te houden en hoopt, dankzij de informatie die ze hebben gekregen, de 'grappenmakers' op te kunnen sporen", aldus de school in de brief aan de ouders.Bij RTV Drenthe komen inmiddels meerdere reacties binnen dat ook volwassenen worden belaagd. "Een oudere man viel bijna van zijn fiets toen het gebeurde", zo reageert iemand op de Facebookpagina van RTV Drenthe . Een ander slachtoffer reageert: "Ik was drijfnat."