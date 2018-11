Meppel heeft eigen versie van 'I amsterdam'

Ondernemers in Meppel steken op ludieke wijze de draak met Amsterdam.

In onze hoofdstad ontstond onlangs ophef over de bekende letters, met de tekst. Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met een voorstel van GroenLinks om de letters weg te halen. Ze zouden te veel staan voor individualisme.Maar in Meppel denken ze daar heel anders over. Een club ondernemers is nu met een eigen versie van die megaletters op de proppen gekomen. Sinds vanmorgen dobberen daar grote letters met de tekstop een plaat in het water bij de Knoppersbrug.De ondernemers willen Meppel zo meer op de kaart zetten. De letters zijn ook goed vanuit de trein te zien. En zeg nou zelf: met een Keizersgracht en een Prinsengracht heeft Meppel ook wel wat weg van Amsterdam.Het ludieke idee ontstond tijdens een vergadering van de Meppeler middenstand over koopzondagen. Na uitwerking van de plannen volgde toestemming van de gemeente. Burgemeester Richard Korteland verzorgde vanmorgen de officiële onthulling van de letters.