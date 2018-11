Deel dit artikel:













Liveblog: Nog geen goals bij FC Emmen - NAC Volg FC Emmen - NAC van minuut tot minuut

VOETBAL - Een 'zespuntenduel', zo kan je de ontmoeting van vanavond tussen FC Emmen en NAC het best beschrijven. Het verschil tussen de nummers 16 en 17 van de eredivisie is twee punt, in het voordeel van de thuisclub.





FC Emmen - NAC is natuurlijk weer live te volgen op Radio Drenthe, maar ook via de liveblog hieronder..

Een zege betekent voor beide ploegen, in ieder geval voor even, een reuzensprong in de stand van zeker vier plaatsen.