Luister hier live naar FC Emmen - NAC

VOETBAL - Pakt FC Emmen vanavond dan eindelijk haar eerste thuiszege van het seizoen? Dat moet dan gebeuren tegen NAC, de ploeg die net als FC Emmen op dit moment op een nacompetitieplek staat.

Emmen staat met 10 punten uit 11 duels 16, terwijl NAC twee punten minder heeft.NAC begon het seizoen dramatisch, maar heeft de stijgende lijn inmiddels te pakken. De laatste drie duels leverden voor het team van Mitchell van der Gaag punten op met afgelopen weekend als hoogtepunt, toen Heracles met 2-1 werd verslagen. FC Emmen spoelde vorige week zondag de bekerkater weg tegen Heerenveen, waar de Drentse club meer verdiende dan de uiteindelijke 1-1.FC Emmen - NAC is van minuut tot minuut te volgen via de liveblog of via de stream hieronder.