Kamerlid Ziengs eist stop in Assen bij proef met snelle Randstadtrein

Kamerlid Erik Ziengs (VVD) uit Assen gaat zich in Den Haag sterk maken voor een stop op het station in Assen, bij de proef met een snelle trein.

"Begin december hebben we weer een overleg over het spoor en dan zal ik de staatssecretaris de vraag stellen hoe het met het experiment staat en of ze nog steeds het station in Assen willen overslaan", aldus het Kamerlid, dat de spoorwegen in zijn portefeuille heeft. Hij eist dan ook dat de trein in Assen stopt, zo laat Ziengs weten in het Radio Drenthe-programma Cassata.Onlangs werd het plan gepresenteerd voor een snelle treinverbinding tussen het Noorden en de Randstad . Maar volgens het huidige plan raast de trein alle Drentse stations voorbij, zonder te stoppen."Zelf reis ik ook met de trein. Als ik op dinsdagmorgen om 7.00 uur op het station in Assen sta, moet je al om een plekje vechten. Het zou heel dom zijn om Assen over te slaan. Het is altijd goed om met elkaar naar een snelle verbinding te streven, maar hiermee doe je Drenthe tekort."Ziengs werd gisteravond tijdens een politiek café in Winschoten nog aangesproken door een aantal Groningers. "Ze vonden het een raar idee om alleen maar Groningen aan te merken als Noord-Nederland. Er komen heel veel Groningers naar Assen om hier op de trein te stappen. Hier is volop parkeergelegenheid", zegt Ziengs.Eerder uitten gedeputeerde Henk Brink en de gemeenteraad van Assen al hun ongenoegen over het plan. Brink en de Asser wethouder Harmke Vlieg hebben 29 november een gesprek met NS-topman Roger van Boxtel.