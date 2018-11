Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vingervlugge speedcubers strijden tegen de klok in Meppel De 21-jarige Yannick Nefkens uit Meppel met zijn Rubik's Cube (foto: RTV Drenthe / Jeroen Willems)

De beste speedcubers van Nederland strijden vandaag tegen elkaar op de Meppel Open. Het toernooi in wijkcentrum de Poele wordt georganiseerd door de 21-jarige Yannick Nefkens uit Meppel.

"Ik vind het leuk dat je elke wedstrijd jezelf uit kan dagen. Het lukt me af en toe om hem onder de tien seconden op te lossen, maar nog niet in de competitie. Dat is nog wel een doel", aldus Nefkens.



Geblindoekt

Het idee van de wedstrijd is om de kubus zo snel mogelijk op te lossen. Dat is gelukt als alle zijdes dezelfde kleur hebben. Behalve de 3x3, nog altijd het koningsnummer bij wedstrijden, wordt er ook in zes andere categorieën gestreden: 2x2, 4x4, 5x5, Pyraminx, 3x3 onehanded en 3x3 blindfolded. De laatste twee categorieën zijn met één hand en geblinddoekt, zo zoeken de deelnemers steeds weer naar nieuwe uitdagingen.



150 deelnemers

Voordat de speler begint, krijgt hij of zij vijftien seconden om de kubus te bekijken. "In die vijftien seconden ga ik altijd al een paar stappen vooruit denken over hoe ik de kubus ga oplossen. Daarna is het gewoon vooruit kijken waar bepaalde stukjes zitten en waar ze heen moeten", aldus Nefkens.



Met meer dan 150 deelnemers was het eerste Meppel Open een groot succes. Nefkens kijkt dan ook tevreden terug op het toernooi. "Het is ook leuk om mensen met dezelfde hobby te spreken en de passie voor het 'cuben' te delen."