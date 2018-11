Cassata#10: Zoektocht Willeke Dost, wederopstanding Kampeerhal en hoe krabbelt Wildlands op?

In deze aflevering van Cassata gaat presentatrice Margriet Benak in gesprek met oud-rechercheur Dick Gosewehr over de nieuwe zoektocht naar de vermiste Willeke Dost uit Koekange.

Verder aandacht voor de wederopstanding van de Kampeerhal in Roden. En hoe denkt Wildlands uit een diep dal omhoog te krabbelen? Tafelgast is directeur Peter Sluiter van het Gevangenismuseum in Veenhuizen.2.06 - Peter Sluiter is al negen jaar directeur van het Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen, maar daar komt Frederiksoord bij. Hij gaat aan de slag met het Huis van Weldadigheid. Sluiter is vandaag tafelgast in Cassata en licht zijn nieuwe uitdaging toe.5.36 - Ruim 26 jaar lang houdt het ons al in de greep: de spoorloos verdwenen Willeke Dost uit Koekange. Waar is zij gebleven? Misschien krijgen we daar maandag antwoord op. Na een burgeractie van twee vasthoudende mannen, gaan politie en justitie maandag graven in Koekange op een verdachte locatie. Oud-rechercheur Dick Gosewehr uit Vledder duikt vanwege zijn kennis en kunde regelmatig in cold case-zaken. De zaak Willeke Dost is er één van.20.02 - Vervolg gesprek tafelgast Peter Sluiter.23.57 - In Roden moet het weer een succes worden: de Kampeerhal Roden. De Vrijbuiter is dood, lange leve de Kampeerhal! Een oude bekende keert terug en moet er weer een succes van maken: Gerard Kremer.33.20 - Hoe kruipt Wildlands in Emmen uit het diepe dal van acht miljoen verlies? Erik van Engelen mag de boel daar gaan redden. Een uitgebreid pakket aan maatregelen is vorige week aangekondigd, van personele ontslagen tot en met meer dieren.41.40 - Vervolg gesprek tafelgast Peter Sluiter.50.08 - In het Cassata Radioforum schuiven VVD-Kamerlid Erik Ziengs en provinciaal PvdA-voorzitter Jacob Bruintjes aan. Aan de orde komen onder meer de proef met de snelle trein tussen de Randstad en het Noorden. En moeten er windmolens worden geschrapt in de Veenkoloniën, of niet?Peter Sluiter, directeur Gevangenismuseum Veenhuizen en Huis van Weldadigheid FrederiksoordDick Gosewehr, oud-rechercheurGerard Kremer, ondernemer Kampeerhal RodenErik van Engelen, interim-directeur Wildlands EmmenErik Ziengs, VVD-KamerlidJacob Bruintjes, PvdA-voorzitter DrentheGenoten van Cassata? Abonneer je ook op onze podcast Drenthe Toen over de geschiedenis van Drenthe en op de Sportcast , onze podcast over de (amateur)sport in Drenthe.