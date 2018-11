Elim knikkert buurman Noordscheschut uit beker

VOETBAL - Na een boeiende burenruzie tussen Elim en Noordscheschut trok de derde klasser aan het langste eind door de wedstrijd met 3-1 te winnen.

Uitslagen zaterdagvoetbal en bekeruitslagen

- ACV pakt eerste periodetitel door zege op Genemuiden

- Rouveen bekert door na enerverede pot, ook MSC en Drenthina winnen

Elim begon sterk aan de wedstrijd. Nadat Jay Doldersum de eerste kans nog in het zijnet had geschoten, was de tweede kans wel raak. Doelman Alex Padding schoot de bal ver op de helft van Noordscheschut. De verdediging stond te schutteren, waarna Jarno Prijs de bal prachtig over keeper Wiebe Zinger lobde (1-0).Noordscheschut reageerde direct en met name Nick Koster was twee keer dicht bij de gelijkmaker. Naarmate de eerste helft vorderde, kregen de gasten meer grip op de wedstrijd. Vlak voor rust viel uit de derde corner van de wedstrijd bijna de gelijkmaker, maar Elim kon de bal net voor de doellijn keren en dus gingen beide ploegen met een 1-0 stand rusten.Het begin van de tweede helft leek op een kopie van de eerste. Dit keer was het invaller Herman Klomp die, bij zijn eerste balcontact, de 2-0 op het scorebord bracht. Noordscheschut was even van slag, Elim kreeg een paar goede kansen, maar Aron Boer bracht 13 minuten na rust de spanning weer terug, door uit het niets de 2-1 binnen te glijden.Met nog een klein kwartier te spelen kreeg Melvin Mol een directe rode kaart na een pittige overtreding. Scheidsrechter Baar kende geen twijfel en stuurde Mol van het veld. Na de rode kaart speelde Elim de wedstrijd rustig uit en Youri Benjamins bepaalde de eindstand op 3-1.