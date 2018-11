ACV pakt eerste periodetitel door zege op Genemuiden

VOETBAL - Feest bij ACV. De Asser zaterdaghoofdklasser heeft de eerste prijs van het seizoen binnen: de 1e periodetitel. Op eigen veld moest er gewonnen worden van SC Genemuiden en dat lukte. Na een ruststand van 1-1 werd het 3-1.

Sankoh kopte de thuisclub tien minuten voor tijd naar een 2-1 voorsprong in een moeizaam duel voor de Assenaren. Het slotoffensief van Genemuiden kwam, maar ACV-doelman Ben Wormmeester bleek niet te passeren. In de extra tijd bepaalde invaller Arjan Hagenauw de eindstand op 3-1.De beginfase van het duel was veelbelovend met twee vroege goals. De eerste kans van ACV was een goal (Marco van der Heide) en ook de eerste mogelijkheid van de gasten werd gepromoveerd tot doelpunt (Kay Velda). Daarna werd het allemaal wat minder sprankelend.ACV had het moeilijk tegen de subtopper, dat makkelijker voetbalde en via Jan Hooiveld en Omar Kavak continu dreigend was. Bovendien heerste Velda op het middenveld en waren ook alle tweede ballen en duels voor de gasten. Grote kansen kwamen er voor rust echter niet meer. Hooiveld schoot nog wel een keer van grote afstand over en een vrije bal van Kavak werd op slag van rust mooi gekeerd door Wormmeester. Aan de andere kant kreeg Ezra Schrijven nog een mogelijkheid, maar zijn inzet was te slap.In de tweede helft was de eerste kans opnieuw voor Kavak, maar daarna kantelde de wedstrijd. ACV kreeg meer en meer grip, alleen tot kansen leidde het overwicht niet. ACV-coach Fred de Boer greep ruim twintig minuten voor tijd in. Hij bracht Arjan Hagenauw als extra invaller en ook Leon Santema.Tien minuten voor tijd werden die aanvallende ingrepen beloond. Kort nadat Hagenauw fraai (achter het standbeen langs) het zijnet raakte werd het 2-1. Een vrije bal van Nande Wielink werd binnengekopt door Gibril Sankoh. Het betekende de eerste treffer van de captain in het ACV-shirt. Genemuiden drong daarna aan en vooral via Kavak werd de ploeg dreigend, maar tot twee keer toe lag Wormmeester in de weg. Diep in blessuretijd zorgde Hagenauw voor de genadeklop door hard en hoog in te schieten op aangeven van Van der Heide: 3-1.