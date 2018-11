Deel dit artikel:













Mantelzorgers Emmen verzetten hun zinnen tijdens rijvaardigheidstraining Mantelzorgers tijdens de rijvaardigheidstraining (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

Mantelzorgers uit de gemeente Emmen konden vandaag hun zinnen even verzetten. De gemeente, de provincie en rijschool DIBO boden de mantelzorgers een rijvaardigheidstraining aan.

Geschreven door Steven Stegen

Emmen spant zich al langer in om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. De rijschool werkt er graag aan mee en biedt de training tegen kostprijs aan. “We vinden het belangrijk om iets te kunnen betekenen voor de maatschappij. Dat kunnen we het beste doen met waar wij goed in zijn: een stukje hulp om de rijvaardigheid te verbeteren”, zegt Niek Kuiper van de rijschool in Emmen.



‘Even geen mantelzorger’

Ans van Zanten aarzelde geen moment toen Buurtzorg haar aanmeldde. “Ik ben gek van auto’s en vind dit ontzettend leuk. Even een dagje andere dingen doen, even geen mantelzorger zijn.”



Niet dat ze het met tegenzin doet. “Ik help mijn 84-jarige vader twee keer per dag en werk er fulltime naast. Dat gaat al bijna vijf jaar zo. Ik doe het graag, maar de valkuil is dat je te veel hooi op je vork neemt. Op zo'n dag als vandaag kun je daar over praten met mensen in soortgelijke situaties", zegt Van Zanten.



Volgens de gemeente combineert één op de zes mensen mantelzorg voor een naaste met een betaalde baan. Dat is niet altijd eenvoudig. Van Zanten zegt het te hebben getroffen met haar baas. “Mijn werkgever heeft begrip en vindt het goed dat ik elke vrijdag thuis werk. Ik kan die dag ook met mijn vader naar de dokter of het ziekenhuis.”