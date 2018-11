Deel dit artikel:













'Asser waaghalzen' finishen allemaal de Red Bull Knock Out De vriendengroep uit Assen die allemaal finishten in de loodzware knock out race in Scheveningen. (Foto: RTV Drenthe/ Dylan de Lange)

MOTORCROSS - De zeven motorcrossers uit Assen die vandaag deelnamen aan de Red Bull Knock Out strandrace in Scheveningen zijn allemaal gefinisht. De waaghalzen eindigden allemaal binnen de top 300, wat gezien het grote startveld een knappe prestatie is. Frank Roeles behaalde de hoogste plek van de vriendengroep. "Ik ben uiteindelijk 120e geëindigd," vertelt hij trots.

Zwaarder dan voorgaande jaren

Het is niet vanzelfsprekend dat je de finish haalt van de Knock Out race. "Het is een loodzwaar parcours, maar dit jaar was er van te voren al aangekondigd dat de cross nog zwaarder zou worden. Je weet van te voren dat het zwaar wordt, maar je weet niet precies wat je kunt verwachten door het mulle zand en alle extra obstakels, zoals houten balken en stalen buizen die verwerkt waren in het parcours. Dat was erg extreem. Niet alleen voor amateurs, maar ook voor de professionals."



Voor de race aan moesten de crossers via een kwalificatieheat, een cross die een uur duurt, zorgen dat ze van de 1000 deelnemers bij de snelste 750 man zaten. Daarna volgde finalerace die maar liefst twee uur in beslag nam. "Ik heb behoorlijk last van mijn spiertjes. Na drie uur lang racen ga je dat wel voelen. Deze race is geen pretje voor je lichaam. Op een begeven moment gaat alles verzuren."



Motorpech

De zware omstandigheden tijdens de race zorgde bij veel coureurs voor problemen aan de motor. Zo ook bij Roeles. "In de laatste ronde van de finale raakte het koelsysteem van mijn motor beschadigd. Ik besloot het erop te wagen en bleef door rijden. Toen ik bovenop de finishbult stond, begaf mijn motor het. Gelukkig heb ik het net gered."



Gezellig uitje

Natuurlijk is het een sportief uitje van de heren uit Assen, maar ook voor het plezier. "We zijn met ongeveer 45 man deze kant op gekomen en zitten hier verderop in een huisje. Vanavond gaan we gezellig met elkaar uit eten en drinken we er eentje op." Besluit Roeles.