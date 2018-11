Deel dit artikel:













Auto botst op boom in Gasselternijveenschemond De auto raakte flink beschadigd (Foto: Persbureau Meter) Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren (Foto: Persbureau Meter)

Aan de Zuidzijde in Gasselternijveenschemond is aan het einde van de middag een auto tegen een boom gebotst.

Er zaten drie mensen in de auto. Een van hen is gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Het is niet bekend hoe de auto tegen de boom kon botsen. Het voertuig is flink beschadigd geraakt door de klap.