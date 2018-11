Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Uitslagen zaterdagvoetbal en bekeruitslagen Uitslagen van het zaterdagvoetbal en het bekervoetbal

VOETBAL - Het amateurvoetbal zit dit weekend in een inhaalfase en er werd gestreden in de eerste knock-out fase van de Noordelijke districtsbeker.

ACV kwam in actie tegen Genemuiden en door een klinkende 3-1 zege pakte de ploeg uit Assen de eerste periodetitel. In de vijfde klasse F leed Mussel de eerste nederlaag tegen VCG en dus loopt de ploeg uit Geesbrug weer kostbare punten in op de koploper.



In de beker was er succes voor MSC, Elim, Rouveen en Drenthina. Voor ZZVV, Weerdinge, Ruinerwold en De Weide viel het doek.



Zaterdagvoetbal Beker:



MSC - ZZVV 2-0

Elim - Noordscheschut 3-1

Rouveen - SVN'69 Nijeveen 3-1

Drenthina - Weerdinge 3-0

SVM Markenesse - Ruinerwold 7-2

Valthermond - De Weide 3-1



Zaterdagvoetbal Competitie:



Hoofdklasse B

ACV - Genemuiden 3-1 (ACV periodekampioen)



Vierde klasse C

ONR – Boerakker 6-1



Vierde klasse D

De Heracliden – FC Zuidlaren 1-3



Vierde klasse E

Angelso SC – MSC 7-0

Borger - Nieuw Balinge 1-3

Onstwedder Boys – SCN 2-1

FDS – SVBO 5-3

SJS – Tiendeveen 3-1

CSVC – Vitesse 63 2-2



Vijfde klasse F

FC Assen – DOS 63 6-2

NKVV – SETA 3-0

Mussel – VCG 1-2

VVAK – VEV 4-1