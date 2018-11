SVN'69 redt het niet tegen Rouveen in enerverende pot, MSC, Valthermond en Drenthina winnen

VOETBAL - In de eerste knock-out fase van de Noordelijke Districtsbeker hebben MSC uit Meppel, vv Drenthina uit Emmen en SC Rouveen de volgende ronde behaald. ZZVV, Weerdinge Ruinerwold en De Weide slaagden er niet in om de volgende ronde te halen.

Uitslagen zaterdagvoetbal en bekeruitslagen

ACV pakt eerste periodetitel door zege op Genemuiden

Elim knikkert buurman Noordscheschut uit beker

Hoofdklasser MSC kende op eigen veld geen moeilijke middag tegen ZZVV. In de eerste helft maakte Justin Benjamins de 1-0 en in de 68e minuut schoot Kaj van Duuren de 2-0 in de kruising. MSC gaf ZZVV daarna geen kansen meer, waardoor dit ook de eindstand bleek.Drenthina ontving op eigen veld tegenstander Weerdinge. De Emmenaren wonnen uiteindelijk eenvoudig met 3-0. Roland Koops opende de score voor zijn team en later schoot Joel Zweerink de 2-0 binnen. Via een strafschop bepaalde Thom Alders in de slotfase de eindstand.Rouveen pakte de zege in een enerverend duel met SVN’69 uit Nijeveen. SVN'69 zag al na 8 minuten Dennis van der Veen met een rode kaart van het veld gestuurd worden. Rouveen profiteerde en nam al snel een 2-0 voorsprong door doelpunten van Jean Paul Hooikammer en Elrik Schra.In de tweede helft kwamen de gasten zelfs met negen man te staan, nadat ook Niels Keizer er met rood af moest. Desondanks kwam de ploeg terug tot 2-1. Niet veel later werd ook David Bouwmeester van Rouveen van het veld gestuurd en was het dus 10 tegen 9. Dylan Bischop kopte in de slotfase echter de verlossende 3-1 binnen en verzekerde daarmee de winst voor Rouveen.Naast ZZVV en Weerdinge is ook Voor Ruinerwold en De Weide het bekertoernooi voorbij. Op bezoek bij SVM uit Markenesse ging de Ruinerwold met 7-2 onderuit en De Weide kwam bij tweedeklasser Valthermond met 3-1 tekort.