FC Emmen boekt eerste thuiszege in eredivisie FC Emmen viert feest na de eerste thuiszege van het seizoen

VOETBAL - FC Emmen heeft de eerste thuiszege van het seizoen binnen in de eredivisie. NAC werd, na een ruststand van 0-0, met 2-0 verslagen. Het was bovendien de eerste keer dat Emmen achterin de nul wist te houden.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De treffers werden gemaakt door Caner Cavlan en Jafar Arias.



In de eerste helft was het lange tijd vooral zoeken geblazen voor beide elftallen in een matte pot zonder grote kansen. Beide ploegen doken welgeteld één keer echt gevaarlijk op voor de doelmannen. De eerste kans was voor Glenn Bijl, die vanaf zo'n 18 meter mocht aanleggen, maar over schoot. Gianluca Nijholt zorgde voor het gevaar aan de andere kant, maar zijn inzet werd gekeerd door Kjell Scherpen.



De beginfase was overigens wel voor NAC, dat gemakkelijk voetbalde en het middenveld in handen had. Na zo'n 25 minuten veranderde dat beeld. Emmen kreeg meer grip en was daardoor ook meer op de helft van de gasten te vinden, maar verder dan drie corners en een halve kans voor Arias op aangeven van Gersom Klok kwam de Drentse club niet.



Terechte voorsprong

FC Emmen begon sterk aan de tweede helft en drong NAC heel ver terug op eigen helft. Kansen leverde het ook al snel op. Bijl van afstand, Niemeijer met een voorzet die werd verijdeld door Van Leer, Cavlan met een kopbal uit een corner en Jansen die koppend op diezelfde Van Leer stuitte.



Bovendien mocht de Drentse club vijf corners nemen in het eerste kwartier na rust. De vijfde, in de 58e minuut, leverde de verdiende goal voor FC Emmen op. Jansen nam de corner en Cavlan ramde de bal binnen: 1-0.



Kans op meer goals

NAC had geen antwoord op de openingstreffer van Cavlan. FC Emmen bleef sterker en kwam verdedigend, net als vorige week in Heerenveen door die extra centrale man in de defensie, niet in de problemen. Sterker nog, Emmen kreeg kansen op de tweede treffer. Cavlan raakte met een heerlijk schot de paal en vormgever Jansen zag zijn inzet in de korte hoek gepareerd worden door Van Leer.



Arias schiet Emmen in veilige haven

De beslissing viel vlak voor tijd. Arias werd aangespeeld door Cavlan en schoot beheerst in de korte hoek: 2-0. Door de overwinning heeft FC Emmen nu dertien punten uit twaalf wedstrijden en bezet momenteel de twaalfde plaats in de eredivisie. NAC Breda blijft door het verlies tegen Emmen steken op 8 punten.