Dijkwachters Vechtstromen oefenen twintig jaar na Drentse overstromingen De dijkwachters oefenen op wateroverlast (Foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

Twintig jaar geleden werd Drenthe geteisterd door enorme wateroverlast. Dijkwachters van Waterschap Vechtstromen stonden daar vandaag bij stil én oefenden op wat ze moeten doen als het weer mis zou gaan.

Tijdens de oefening liepen de dijkwachters over de dijken bij De Haandrik, op zoek naar plekken waar de dijk het zogenaamd zwaar heeft met het overtollige water.



Wateroverlast van 1998

Wekenlang achtereen regende het in 1998 boven het Drentse land. Vooral Meppel en Coevorden kregen enorme hoeveelheden hemelwater te verduren. Straten veranderden in sloten, weilanden werden vijvers. Dijkwachter Gert Jonkhans weet het zich nog goed te herinneren dat Drenthe onder water leek te staan.



Jonkhans: "Ik was in die tijd melkveehouder. Direct heb ik met mijn vrouw overlegd dat ik wilde helpen. Toen ben ik in de nachtploeg mee gaan lopen, van Gramsbergen naar de Duitse grens."



Klimaatverandering

Ondanks dat het al twintig jaar geleden is dat Drenthe met zo'n enorme wateroverlast te maken heeft gehad, moeten we volgens Jonkhans waakzaam blijven. "We weten allemaal dat er klimaatsveranderingen zijn. Het kan vandaag, het kan volgend jaar, maar het kan altijd weer gebeuren."