Vormeer tweede bij Marathon Cup Heerenveen Imke Vormeer uit Meppel behaalde in Heerenveen haar eerste podiumplaats dit seizoen (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

MARATHONSCHAATSEN – Imke Vormeer uit Meppel heeft in Heerenveen haar eerste podiumplaats van het seizoen gepakt. In het Thialf ijsstadion moest ze in de sprint van een grote kopgroep alleen Irene Schouten voor zich dulden.

Het was een snelle wedstrijd op het mooie ijs van Heerenveen en het peloton bleef lang bij elkaar. Even na het halfweg punt vormde zich echter een grote kopgroep met daarin alle favorieten voor de zege. Manon Kamminga was als drager van het oranje pak de enige kopvrouw die de slag miste.



In eerste instantie was ook Vormeer geen onderdeel van de kopgroep, maar na een late charge wist zij toch aansluiting te vinden. In de finale reed ze een bekeken race, en achter de rug van de uiteindelijke winnares Schouten sprintte Vormeer naar de tweede plaats. Ze hield Iris van der Stelt daarbij nipt achter zich.