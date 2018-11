Deel dit artikel:













Documentaire ‘Drentse Verhalen van de Eerste Wereldoorlog’ vanavond op TV Drenthe De Stationsweg in Emmen, waar een hotel stond waarin Belgische vluchtelingen zaten (Bron: Verhalen van de Eerste Wereldoorlog)

Het is exact honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog ten einde kwam. Nederland was neutraal, maar ook in ons land had de oorlog een impact op de levens van de mensen die in die tijd leefden.

Zelfs de inwoners van Drenthe kwamen in aanraking met de oorlog die in de rest van Europa woedde. Journalist Machteld Smits van RTV Utrecht dook in de geschiedenisboeken van zeven provincies, waaronder Drenthe, en vond bijzondere verhalen uit de tijd van de Grote Oorlog.



De documentaireserie vertelt hoe mensen uit Noord-Brabant, Zuid-Holland, Limburg, Friesland, Utrecht, Drenthe en Urk (Flevoland bestond nog niet) de Eerste Wereldoorlog beleefden.



Actuele problemen

In het Drentse deel van de documentaireserie neemt Smits de kijker mee naar de Drents-Duitse grens en de locatie van het oude Hotel Postma, waar Belgische vluchtelingen werden opgevangen. “Dan zie je dat we honderd jaar verder eigenlijk dezelfde soort problemen hebben als toen. Mensen waren op de vlucht, hadden spullen nodig en verveelden zich waar ze werden opgevangen”, vertelt Smits.



In de documentaire maakt Smits gebruik van animaties, gemaakt door studenten van kunstacademie Sint Joost uit Breda. Zo wordt onder meer het verhaal verteld van de monumentale Bevrijdingsboom in Emmen.



Uitzending TV Drenthe

Het Drentse deel van de documentaireserie wordt vanavond om 17.11 uur, direct na Drenthe Nu, uitgezonden op TV Drenthe. Drentse Verhalen van de Eerste Wereldoorlog wordt de hele avond herhaald.



Verhalen van de Eerste Wereldoorlog is een project van RTV Utrecht, Museum Huis ten Doorn en Eerstewereldoorlog.nu.