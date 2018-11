Deel dit artikel:













Topper is prooi voor dames Sudosa-Desto Dames van Sudosa-Desto sterker aan de leiding in Eerste Divisie A (foto: Sudosa-Desto)

Volleybal - De volleybal-dames van Sudosa-Desto hebben een belangrijke zege gepakt in de topper tegen D.B.S uit Balk. De koploper van de Eerste divisie A nam het op tegen de nummer twee en de Assenaren trokken de zege in 1-3 naar zich toe.

Voorafgaand aan de wedstrijd stond Sudosa-Desto met twee punten voorsprong op D.B.S. aan de leiding in de competitie. Door de zege van VC Sneek 2, dat derde stond, moesten de Assenaren ook winnen om de eerste plaats vast te houden.



De Drentse dames begonnen sterk aan de wedstrijd en de eerste set werd in 18-25 ruim gewonnen. De thuisploeg betaalde echter met gelijke munt terug en met 25-17 maakte de ploeg 1-1 gelijk in sets. Daarna schakelde Sudosa-Desto een versnelling bij en die kon D.B.S. niet volgen.



Zowel de derde als de vierde set gingen in 17-25 naar de dames in het groen en daarmee stelden ze een 1-3 zege veilig. Hierdoor pakt de ploeg vier punten, waardoor ze weer over Sneek heenstappen. Het verschil is nu twee punten in het voordeel van Sudosa-Desto. D.B.S geeft na de nederlaag al vijf punten toe op de koploper.



Tjoba verliest van hekkensluiter

In Klazienaveen ontving Hake Tjoba zaterdag de hekkensluiter uit de eerste divisie VC Zwolle 2. Alleen in de derde set wist de thuisploeg echt tegenstand te geven aan de bezoekers. Die set werd uiteindelijk met 27-25 gewonnen. De eerste set ging echter al met 21-25 verloren en de tweede set ging in 13-25.



In de afsluitende set was de thuisploeg wel dicht bij het verlengen van de wedstrijd, maar met 23-25 was de eindzege voor Zwolle toch binnen. Door de ene setwinst mag Tjoba wel weer een punt bijschrijven, maar met één wedstrijd meer gespeeld is de ploeg de nieuwe hekkensluiter in de Eerste divisie A.