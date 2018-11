Deel dit artikel:













Derde seizoenzege voor dames E&O Dames E&O winnen alweer de derde wedstrijd van het seizoen (foto: Archief RTV Drenthe)

HANDBAL - De dames van E&O hebben in eigen hal de derde zege van het seizoen binnen gehaald. Tegen hekkensluiter Gemini uit Zoetermeer won de ploeg van trainer Henk Smeenge met 22-18.

Tess van Boven opende de score voor de thuisploeg, maar daarna nam Gemini een kleine voorsprong. E&O wist het tij echter te keren en zette de achterstand al snel om in een voorsprong. Met een ruststand van 12-8 gingen beide teams de kleedkamers in.



E&O breidde de voorsprong uit naar vier punten, maar gaven Gemini ook elke keer weer de kans om terug te komen in de wedstrijd. Bij een stand van 19-18 kwam de overwinning nog bijna in gevaar, maar door drie doelpunten in de slotfase van Benthe de Haan, Denise de Vries en Alysia Korterink trok E&O de zege toch over de streep.



Jetske werd uiteindelijk met vijf treffers topscorer in de wedstrijd. Volgende week mag E&O het in de uitwedstrijd opnemen tegen PCA Kwiek uit Raalte.