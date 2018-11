Deel dit artikel:













Blamage Hurry-Up tegen puntloze hekkensluiter Hurry-Up druipt af terwijl Quintus juicht (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up heeft in eigen huis tegen hekkensluiter Quintus een voorsprong van tien treffers uit handen gegeven. In de slotminuut maakten de gasten uit Kwintsheul, voorafgaand aan het treffen in de BENE-League nog puntloos, de beslissende goal: 29-30.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Aan de hand van Tommie Falke en Ronald Suelmann, in de eerste helft goed voor respectievelijk zes en vijf goals, kwam Hurry-Up met speels gemak aan de leiding. Na 18-8 klonk bij 20-13 het rustsignaal.



Aan de start van het tweede bedrijf verscheen Hurry-Up aanvallend met drie nieuwe spelers. Waar de thuisploeg uit Zwartemeer fout op fout stapelde, kreeg Quintus - dat overschakelde naar een offensieve dekkingsvorm - de geest. Aan de hand van schutter Niels de Jong kroop de hekkensluiter richting Hurry-Up.



Basisformatie

Een kwartier voor tijd tekenden de gasten voor de aansluitingstreffer (25-24). Ondertussen greep trainer/coach Tim Remer terug naar zijn basisformatie. Met zijn derde treffer gaf spelmaker Sven Suton de Zwartemeerders bij 26-24 nog even lucht.



In de slotfase maakte een oppertunistisch Quintus gelijk (26-26). In de tegenaanval raakte Tommie Falke de lat en invalgoalie van Quintus Imre Obbens keerde een strafworp. Aan de overkant zorgden Rick van Ravesteijn en opnieuw Niels de Jong voor de stunt van de Zuid-Hollanders.



Schuldbewust

Na de nederlaag zette een schuldbewuste Remer vraagtekens bij zijn wisselbeleid in de rust: “Maar als speler heb ik nooit een voorsprong van zeven doelpunten bij rust uit handen gegeven. Ook de jongens op de bank trainen hard en kunnen Quintus verslaan. Dit geeft stof tot nadenken." Door de blamage raakt Hurry-Up de plaats bij de strijd om de landstitel uit het zicht.