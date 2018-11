Anco Jansen na historische zege: Ik duld geen kritiek vanavond

VOETBAL - FC Emmen-captain Anco Jansen was na afloop zeer tevreden over het spel en het eindresultaat van zijn team tegen NAC. "Het was echt goed vanavond, zeker in de tweede helft."

FC Emmen boekt eerste thuiszege van het seizoen

De aanvaller was bedrijvig, continu aanspeelbaar en dreigend. De NAC-verdediging had haar handen vol aan de Zwollenaar. "Ik heb ongeveer vijftig keer een speler gepasseerd. Natuurlijk hadden we en ook ik daar misschien meer uit kunnen halen én had ik misschien met een beetje mazzel kunnen scoren, maar ik kijk naar wat er daarvoor gebeurd. Ik ben een speler die iets losmaakt, waardoor er iets ontstaat. Daar sta ik voor en daar leef ik voor."[tweet:https://twitter.com/AncoJansen/status/1061372815784452098​]Verder wilde Jansen vooral kijken naar het positieve van de avond. "Ik duld vanavond even geen kritiek. Het was in de tweede helft heel goed. De wisselwerking met publiek was prima en de punten zijn binnen en dat tegen een directe concurrent. Voor de rest boeit het me eigenlijk helemaal niet..."