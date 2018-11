Deel dit artikel:













Zege geeft Red Giants aansluiting middenmoot Red Giants wint en vindt aansluiting bij middenmoot

BASKETBALL - Na het verlies van vorige week tegen Beverwijk was Red Giants uit Meppel zaterdagavond uit op revanche tegen Zeemacht. In Den Helder zette de ploeg met een ruime zege iets recht, waardoor ze de aansluiting met de middenmoot behouden.

Tot nu toe scoorde Red Giants nog maar vier punten uit zeven wedstrijden en daarmee stond de rode formatie onderaan in de ranglijst van de promotiedivisie. Tegenstander Zeemacht behaalde al acht punten en stond daarmee ruim boven de Meppelers.



Desondanks was de thuisploeg niet opgewassen tegen het sterk spelende Drentse team. Red Giants trok de wedstrijd in een eindstand van 66-78 naar zich toe en nemen daardoor twee punten mee naar huis.



Door de zege komen de Meppelers met zes punten op gelijke hoogte met het als negende geklasseerde UBALL en staat de ploeg nog twee punten verwijderd van de zesde plaats. Volgend weekend komt directe concurrent BS Leiden op bezoek in Meppel.