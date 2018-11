Deel dit artikel:













DOS'46 start Korfbal League met fraaie zege in derby DOS'46 trok bij de derby tegen LDODK aan het langste eind (foto:RTV Drenthe/Ger Hensen)

KORFBAL - DOS'46 is uitstekend begonnen aan de zaalcompetitie. De ploeg uit Nijeveen zegevierde op bezoek bij LDODK. De vermakelijke noordelijke derby in de Korfbal League eindigde in 27-33.

Geschreven door Ger Hensen

DOS'46 kwam in het Friese Gorredijk met 1-0 en 2-1 achter, maar daarna bleef de geconcentreerd spelende Drentse formatie voortdurend aan de goede kant van de score. Na een 12-17 ruststand kwam de marge in het tweede bedrijf nauwelijks serieus onder vuur te liggen. Uiteindelijk werd de voorsprong zelfs met een puntje uitgebreid.



Jonker

De maximale voorsprong van DOS'46 in de derby bedroeg acht punten. Jelmer Jonker was de meest trefzekere speler van de gasten. De aanvoerder scoorde tien keer in de volgepakte sporthal Kortezwaag.



Eerste vijf

Afgelopen seizoen eindigde DOS'46, onder leiding van Gerald Aukes, teleurstellend als zevende in de Korfbal League. Deze korfbaljaargang mikt het team, met Pascal Zegwaard als nieuwe coach, op een plek bij de eerste vijf.



Veld

DOS'46 kwam de voorbije maanden op het veld ook al sterk voor de dag. De Nijeveners bleven in die competitie ongeslagen. Het enige puntenverlies werd toen geleden tegen LDODK (17-17).