Drenthe Toen #10: Het einde van de Eerste Wereldoorlog en de geschiedenis van de gaswinning

Honderd jaar geleden kwam de Eerste Wereldoorlog ten einde. Nederland was neutraal, maar toch ging de oorlog niet geruisloos aan onze provincie voorbij.

Daarnaast besteden we in Drenthe Toen aandacht aan een toneelvoorstelling over de geschiedenis van de gaswinning in Nederland. Martin Hiemink komt vertellen over het boek Assen gephotographeerd en ook met onze zoektocht naar verdwenen huizen van stand komen we in onze provinciehoofdstad terecht. Dat en veel meer in aflevering tien van Drenthe Toen.- In de toneelvoorstelling GAS wordt het verhaal van de gaswinning in de afgelopen zestig jaar verteld. Toneelschrijver Tjeerd Bisschoff is te gast en vertelt uitgebreid over het stuk.- Het is honderd jaar geleden dat keizer Willem II naar Nederland kwam als vluchteling. In een oude Drentse en Asser krant vond Aaldert Oosterhuis een pittig stuk over Willem II.20.28 - In de Roezemoes in Dalen zijn maquettes te zien van historische gebouwen uit het dorp en het omliggende gebied. Jan Abbing bouwde de kleinere weergaven van de historische gebouwen.- Vroeger hingen op veel plekken duivenkooien boven de deur met daarin een tortelduif. Het houden van deze duiven ging met veel (bij)geloof gepaard. Zo zouden de duiven het weer kunnen voorspellen en zouden ze zelfs geneeskundige krachten hebben. Henk Luning zoekt foto's en verhalen over dit gebruik.- Honderden oude foto's van Assen zijn verzameld in het boek Assen gephotographeerd. De foto's stammen uit de tweede helft van de 19e eeuw. Martin Hiemink vertelt verhalen over die periode en vertelt meer over het boek dat hij samen met Mark Goslinga samenstelde.- In onze serie 'Verdwenen huizen van stand' doen we deze keer Assen aan. Historicus Paul Brood vertelt over Huize Vredeveld en de bewoner van het huis die nogal uitbundige feesten gaf.- De historische vereniging Roon organiseert een avond die in het teken staat van het honderdste geboortejaar van schrijver Peter van der Velde. De schrijver is bekend van onder meer gedichten en korte verhalen in de streektaal. Daarnaast was hij mede-oprichter van de historische vereniging zelf.- Honderd jaar geleden kwam de Eerste Wereldoorlog ten einde. Albert Hovius vertelt over het einde van de oorlog in Drenthe en de gebeurtenissen in onze provincie. Ook vertelt hij over een activiteit in de Magnuskerk van Anloo.Sophie TimmerTjeerd Bisschoff -Jan Abbing -Henk Luning -Martin Hiemink -Paul Brood -Ep Krijte -Anne Annanias -Albert Hovius -