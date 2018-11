Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Programma zondagvoetbal (inhaal/beker) Bekijk hier het programma van vandaag in het amateurvoetbal

VOETBAL - Een beperkt programma, net als gisteren, in het amateurvoetbal aangezien dit weekend in het teken staat van inhaalduels en bekervoetbal: de eerste knockoutronde.

Één van de leukste inhaalduels is vv Emmen - SVBO in de 1e klasse F, de nummers 3 en 4 in deze klasse. Beide ploegen hebben een overwinning nodig om uitzicht te behouden op de 1e periodetitel. Ook VKW komt vanmiddag in actie in deze klasse, op eigen veld tegen Noordster.



Ook een mooi affiche is Gieten - Annen, in de 3e klasse B. Annen staat tweede in deze klasse en is na zes duels nog ongeslagen (16 punten). Gieten staat vierde met 12 uit 6. Ook hier telt natuurlijk de strijd om de eerste periodetitel.



Hieronder het complete inhaalprogramma in het amateurvoetbal (in klassen met Drentse clubs):



1F

Emmen - SVBO

VKW - Noordster



2L

Zuidwolde - Asser Boys



3B

Gieten - Annen



3C

CEC - Twedo



4A

VWC - Wacker

Steenwijkerwold - vv Steenwijk

RKO - SC Balkbrug

FC Kraggenburg - Oranje Zwart

Aengwirden - FC Ulu Spor

De Blesse - Udiros



4C

VVK - TLC

Eenrum - Groen Geel

Actief - Harkstede

SVMH - Bakkeveen

FVV - Haren

Engelbert - De Wilper Boys



5F

Roswinkel - EEC

De Treffer'16 - Pekelder Boys

Valther Boys - Zandpol





1e knockoutronde KNVB-beker (alleen duels met Drentse clubs)

Hieronder het programma van vandaag in de noordelijke districtsbeker. Welke Drentse clubs voegen zich bij HZVV, Alcides, LTC, Valthermond, MSC, Drenthina, VKW, vv Emmen en SVBO, die al zeker zijn van de 2e knockoutronde:



Dalen - Achilles 1894

Pesse - Nieuw Buinen

Raptim - WKE'16

Hoogeveen - Dwingeloo



Dinsdag 13 november om 20.00 uur

ACV - LEO