Dick Lukkien: Dit is een geweldige teamprestatie

VOETBAL - FC Emmen - NAC was in meerdere opzichten een historische wedstrijd. De Drentse club won niet alleen voor het eerst een thuisduel op het hoogste niveau, de ploeg van Dick Lukkien hield bovendien de nul en spits Jafar Arias liet zien dat ie kan scoren.

Dit is een teamprestatie. Natuurlijk weten we allemaal dat Anco Jansen heel goed kan voetballen, maar ook hij is zijn omgeving nodig en gelukkig beseffen we dat. Dick Lukkien, trainer FC Emmen na de 2-0 zege op NAC

"Zo ontdek je nog es wat he, op zo'n avond", aldus Dick Lukkien. "En het was nog een mooie goal ook." Arias was het eindstation na een prima aanval over links met Caner Cavlan als aangever.Cavlan fungeerde gisteravond een sleutelrol voor FC Emmen. Niet alleen vanwege zijn treffer en assist, maar ook in tactisch opzicht. Zijn manier van spelen zorgde ervoor dat Emmen meer en meer druk kon ontwikkelen op NAC en snel in balbezit kon komen. "Eigenlijk was het heel simpel, hij moest vijftien meter hogerop spelen", aldus Lukkien. Daardoor kon Anco (Jansen) bij balverlies naar hun laatste man en Caner naar hun rechtsback en daar kregen we heel goed druk op de bal. Daardoor waren veel tweede ballen voor ons, wonnen we de slag op het middenveld en waren we vaak dreigend."Natuurlijk speelden Jansen, Cavlan en ook Arias een opvallende rol gisteravond, maar Lukkien deelde een compliment uit aan alle spelers. "Zeker in de tweede helft hebben we het als team heel goed gedaan. We weten allemaal dat Anco heel goed kan voetballen, maar ook Anco is zijn omgeving nodig."Net als vorige week tegen SC Heerenveen klopte het ook in verdedigend opzicht. NAC kreeg in negentig minuten eigenlijk maar één kans en dus lijkt het systeem met drie centrale verdedigers en twee hoog spelende back het ideale systeem voor de Drentse club. "Op dit moment staat het inderdaad goed", besluit Lukkien.