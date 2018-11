Man of the match Cavlan: Heb geen moment getwijfeld

VOETBAL - Caner Cavlan werd gisteravond verkozen tot de 'man of the match in het duel van FC Emmen tegen NAC. De linkervleugelverdediger, die scoorde en een assist gaf, hield Anco Jansen en Jafar Arias ruim achter zich.

Wie was jouw man of the match bij FC Emmen tegen NAC?

In wedstrijden als deze gaat het om het resultaat en dat resultaat is geweldig. Dit is een opluchting, voor ons en iedereen binnen de club. Caner Cavlan, de man of the match van FC Emmen

FC Emmen boekt eerste thuiszege in eredivisie

Anco Jansen na historische zege: Ik duld geen kritiek vanavond

FC Emmen - NAC, van minuut tot minuut

Samenvatting FC Emmen - NAC met radiocommentaar

In totaal kreeg Cavlan ruim 54% van de stemmen. In totaal brachten 966 bezoekers aan onze website hun stem uit. Jansen werd dus tweede, met 14% van de stemmen en Arias (de maker van de 2-0) kreeg iets meer dan 9% van de stemmen. Doelman Kjell Scherpen en Gersom Klok maakten de top 5 compleet."Er zijn altijd verbeterpunten, maar in wedstrijden als deze gaat het puur om het resultaat en dat resultaat was geweldig. Dit is echt heerlijk. Een opluchting ook. We waren hier ook aan toe en wij niet alleen, ik denk iedereen die deze club een warm hart toedraagt."Cavlan brak na 58 minuten de ban door een corner van Anco Jansen achter Benjamin van Leer te werken. "We kregen ontzettend veel corners en dan moet ie gewoon een keer goed vallen en bij de vijfde corner na rust gebeurde dat. Ik dacht niet na en ramde de bal tegen de touwen. Daarna hebben we het gecontroleerd uitgespeeld.""Wellicht hadden we het duel eerder in het slot moeten gooien, maar dat maakt me nu niet zoveel uit. Ik had trouwens in het veld ook niet het idee dat we de 1-0 voorsprong nog weg zouden geven", besluit de verdediger die werd verkozen tot 'man of the match' tegen NAC.