Beklimming Mont Ventoux tegen kanker brengt ruim zes ton op Beklimming Mont Ventoux levert zes ton op voor kankerbestrijding (foto: archief RTV Drenthe)

De twaalfde editie van het Groot Verzet tegen Kanker van stichting Mont Ventoux uit Meppel heeft dit jaar 637.815 euro opgebracht.

Dat is gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotavond in Steenwijk.



Van dat bedrag gaat 382.000 euro naar KWF Kankerbestrijding, de rest gaat naar ruim dertig lokale goede doelen in Nederland en Frankrijk.



Ruim vijfhonderd wandelaars en fietsers beklommen eind augustus twee dagen lang de Franse berg Mont Ventoux om zo geld in te zamelen voor de kankerbestrijding. Gemiddeld is per deelnemer 1.200 euro opgehaald.