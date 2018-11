Deel dit artikel:













De vijfde klasse F: VCG heeft acht tellen nodig Gelukkig stond het scorebord op tijd aan in Mussel (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - Voor de tweede week op rij dook de eenmanscameraploeg van de rubriek 'De vijfde klasse F' van het tv-programma Onze Club op in Mussel. Net over de grens in Groningen stond zaterdagmiddag een heuse kraker op het programma in de geadopteerde zaterdagklasse.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Terwijl een groot gedeelte van de supporters nog op zoek was naar een plaatsje op het fraaie sportpark was het al raak. Waar Mussel de aftrap nam, liet VCG na acht (!) tellen het net bollen. VCG-spits Remon Benjamins zette druk, kreeg de bal en schoof deze simpel achter René Folkers van Mussel.



Levi Dekker

De thuisploeg, gecoacht door oud-speler van FC Groningen Jan Veenhof, moest in de achtervolging. Een handjevol kansen was niet aan Mussel besteed. Vlak voor het rustsignaal scoorde VCG opnieuw een perfect getimede goal. Jongeling Levi Dekker stond in het strafschopgebied op de juiste plek om de voorsprong te verdubbelen.



Na rust veranderde het spelbeeld niet. Mussel viel aan en VCG hield vol. In de 82ste minuut scoorde middenvelder Len Groenewold vanuit een ramvol zestienmetergebied. Verder kwam de Groningse koploper niet. Na het eindsignaal verliet VCG hossend het veld.



​Evenveel verliespunten

Door de Drentse zege ligt de strijd om de titel in de vijfde klasse F weer open. Mussel voert met achttien punten nog steeds de ranglijst aan, maar VCG heeft evenveel verliespunten en een wedstrijd minder gespeeld.