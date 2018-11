Deel dit artikel:













Auto brandt uit in Assen De auto brandde volledig uit (foto: Van Oost media)

Aan de Pinksterbloemstraat in Assen is vanmorgen een auto in brand gevlogen. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Er waren geen gewonden.